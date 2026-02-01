Amphibiens au clair de lune Devant la Mairie Erquy
Amphibiens au clair de lune Devant la Mairie Erquy jeudi 26 février 2026.
Amphibiens au clair de lune
Devant la Mairie 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 20:30:00
Date(s) :
2026-02-26
A la nuit tombante, un autre monde s’éveille.
Cette balade semi-nocturne est l’occasion d’arpenter le Cap d’Erquy, à la rencontre des batraciens.
Première partie en salle. A partir de 5 ans.
Penser à prendre des bottes et une lampe de poche. .
Devant la Mairie 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Amphibiens au clair de lune Erquy a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps