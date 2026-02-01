Amphibiens au clair de lune Devant la Mairie Erquy

Amphibiens au clair de lune

Devant la Mairie 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

2026-02-26

A la nuit tombante, un autre monde s’éveille.

Cette balade semi-nocturne est l’occasion d’arpenter le Cap d’Erquy, à la rencontre des batraciens.

Première partie en salle. A partir de 5 ans.

Penser à prendre des bottes et une lampe de poche. .

Devant la Mairie 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

