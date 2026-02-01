Amphibiens et changements climatiques

Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Début : 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23

À la découverte des mares

La création de mares est une action écologique qui vise à conserver la biodiversité, à s’adapter aux changements climatiques et aux périodes de sécheresse de plus en plus précoces. Revenons sur la création de quelques mares locales et sur la vie de leurs habitants.

2 km aller-retour. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés et au public malentendant.

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement .

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

English :

Discovering ponds

