Amphibiens et changements climatiques Saint-Georges-Buttavent lundi 23 février 2026.
Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-23 16:30:00
Date(s) :
2026-02-23
À la découverte des mares
La création de mares est une action écologique qui vise à conserver la biodiversité, à s’adapter aux changements climatiques et aux périodes de sécheresse de plus en plus précoces. Revenons sur la création de quelques mares locales et sur la vie de leurs habitants.
2 km aller-retour. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés et au public malentendant.
Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement .
Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56
English :
Discovering ponds
