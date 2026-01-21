AMPHIBIENS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES Saint-Georges-Buttavent
AMPHIBIENS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES Saint-Georges-Buttavent lundi 23 février 2026.
AMPHIBIENS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-23 16:30:00
Date(s) :
2026-02-23
Pour s’adapter au changement climatique et aux périodes de sécheresse de plus en plus précoces, retour sur des créations de mares.
RDV forêt de Mayenne, au croisement de la D538 et de l’allée du Président-Bertrand | Saint-Georges-Buttavent
Gratuit sur inscription (places limitées) .
Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To adapt to climate change and increasingly early periods of drought, we’re taking a look back at the creation of ponds.
L’événement AMPHIBIENS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne