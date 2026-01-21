AMPHIBIENS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Pour s’adapter au changement climatique et aux périodes de sécheresse de plus en plus précoces, retour sur des créations de mares.

RDV forêt de Mayenne, au croisement de la D538 et de l’allée du Président-Bertrand | Saint-Georges-Buttavent

Gratuit sur inscription (places limitées) .

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To adapt to climate change and increasingly early periods of drought, we’re taking a look back at the creation of ponds.

L’événement AMPHIBIENS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne