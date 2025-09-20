Amphithéâtre Amphithéâtre romain ou Arènes Fréjus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Amphithéâtre romain ou Arènes 296 Rue Henri VADON, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494513431 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/amphitheatre Conçu pour accueillir des spectacles de combats d’hommes et d’animaux, l’amphithéâtre est un édifice majeur de la ville romaine. Autour de l’arène centrale, des gradins épousant un plan elliptique permettaient à tous les habitants de Forum Iulii de partager une expérience culturelle commune. Érigé au début du IIe siècle, son emplacement extra-muros à proximité de la porte des Gaules en fait un symbole de la puissance de la colonie. Toutefois, les vestiges encore visibles aujourd’hui sont le résultat de plusieurs siècles d’utilisation et de réemploi des matériaux pour construire la ville médiévale et moderne. L’amphithéâtre de Fréjus, a fait l’objet entre 2008 et 2012 d’un projet de conservation et de valorisation dans le cadre du Plan Patrimoine Antique. Parkings à proximité.

(c) Ville de Fréjus