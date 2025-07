Amphithéâtre de Lalbenque: L’effet Pic-Nic, fantaisie circassienne Amphithéâtre de Lalabenque Lalbenque

Amphithéâtre de Lalbenque: L’effet Pic-Nic, fantaisie circassienne

Amphithéâtre de Lalabenque 51 rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Un spectacle qui est aussi un pic-nic, avec de la musique, du cirque, du jeu…

Un spectacle où on se lève, on se rassoit, on change de nappe, on change de point de vue, on s’engueule, on en rit, on finit tous ensemble sous un grand tas de feuille, à observer le paysage et les divagations d’un acrobate mi-homme mi-chevreuil ! Mais surtout un spectacle qui n’existe qu’avec vous chers pic-niqueurs !

Alors prenez donc votre petit panier de victuailles, et venez nous rejoindre dans les herbes folles !

Durée: 2h00

Tout public .

contact@babel-gum.org

English :

A show that’s also a picnic, with music, circus, games…

A show where we get up, sit down, change tablecloths, change points of view, argue, laugh and end up all together under a big pile of leaves, watching the landscape and the ramblings of an acrobat half-man half-deer! But above all, a show that only exists with you, dear picnickers!

So grab your little basket of victuals, and come and join us in the wild grass!

German :

Eine Aufführung, die auch ein Picknick ist, mit Musik, Zirkus, Spiel…

Ein Spektakel, bei dem man aufsteht, sich wieder hinsetzt, die Tischdecke wechselt, den Blickwinkel ändert, sich streitet, darüber lacht und schließlich alle zusammen unter einem großen Blätterhaufen die Landschaft und das Treiben eines Akrobaten, der halb Mensch, halb Reh ist, beobachten Aber vor allem ist es ein Spektakel, das es nur mit Ihnen, liebe Picknicker, gibt!

Also packen Sie Ihren kleinen Korb mit Lebensmitteln und kommen Sie zu uns in die Wildkräuter!

Italiano :

Uno spettacolo che è anche un picnic, con musica, circo, giochi…

Uno spettacolo in cui ci si alza, ci si siede, si cambiano le tovaglie, si cambiano i punti di vista, si discute, si ride e si finisce tutti insieme sotto un grande mucchio di foglie, a guardare il paesaggio e le divagazioni di un acrobata mezzo uomo mezzo cervo! Ma soprattutto è uno spettacolo che esiste solo con voi, cari picnic!

Quindi prendete il vostro cestino di cibo e venite a trovarci nell’erba selvatica!

Espanol :

Un espectáculo que también es un picnic, con música, circo, juegos…

Un espectáculo en el que os levantáis, os sentáis, cambiáis de mantel, cambiáis de punto de vista, discutís, reís y acabáis todos juntos bajo un gran montón de hojas, ¡mirando el paisaje y las divagaciones de un acróbata mitad hombre mitad ciervo! Pero sobre todo, ¡es un espectáculo que sólo existe con vosotros, queridos picnickers!

Así que coged vuestra cestita de comida y venid a uniros a nosotros en la hierba salvaje

