Amphithéâtre de Lalbenque: Les contes de l’oreille qui gratte / Carbone Amphithéâtre de Lalabenque Lalbenque

Amphithéâtre de Lalabenque 51 rue du sol Lalbenque Lot

Début : 2025-07-16 17:30:00

fin : 2025-07-16 18:20:00

2025-07-16

Les contes de l’oreille qui gratte, par la Cie Cœur d’Artichaut de Saint-Paul-de-Loubressac.

Crip crap ! J’ai l’oreille qui gratte…

Petite histoire, viens là que je t’attrape !

Ouvrez grand vos petites oreilles la conteuse et son complice violoncelliste vous emportent dans un voyage fantastique … Vous y croiserez un oiseau à tête de cerf, une Mamie-Tempête ou encore une fée habitant au fond d’un lac !

Carbone, par la Cie Apou de Cahors.

Sur la base d’une structure géométrique, deux corps s’élancent dans un jeu de marelle enivrant. 1ère étape de la prochaine création de la cie APOU, Carbone est une invitation à découvrir l’univers de cette nouvelle compagnie cadurcienne.

Durée: 50 minutes (Les contes de l’oreille qui gratte) et 25 minutes (Carbone)

Les contes de l’oreille qui gratte: à partir de 5 ans

Carbone: tout public .

English :

Les contes de l’oreille qui gratte, by the C?ur d’Artichaut company from Saint-Paul-de-Loubressac.

Crip crap! I’ve got an itchy ear?

Come here and let me catch you!

Open your little ears and let the storyteller and her cellist take you on a fantastic journey… You’ll come across a bird with the head of a deer, a Granny Storm and a fairy living at the bottom of a lake!

Carbone, by Cahors-based Cie Apou.

Based on a geometric structure, two bodies embark on an exhilarating game of hopscotch. carbone, the 1st stage in the next creation by Cie APOU, is an invitation to discover the world of this new Cahors-based company.

German :

Les contes de l’oreille qui gratable (Die Geschichten vom kratzenden Ohr), von der Cie C?ur d’Artichaut aus Saint-Paul-de-Loubressac.

Crip crap! Ich habe ein kratzendes Ohr?

Kleine Geschichte, komm her, damit ich dich fangen kann!

Die Märchenerzählerin und ihr Cellist nehmen Sie mit auf eine fantastische Reise. Sie werden auf einen Vogel mit Hirschkopf, eine Sturmoma oder eine Fee treffen, die auf dem Grund eines Sees wohnt!

Carbone, von der Cie Apou aus Cahors.

Auf der Grundlage einer geometrischen Struktur begeben sich zwei Körper in ein berauschendes Mühlespiel. carbone ist die erste Etappe der nächsten Kreation der Cie APOU und eine Einladung, die Welt dieses neuen Ensembles aus Cahors zu entdecken.

Italiano :

Les contes de l’oreille qui gratte, della compagnia C’ur d’Artichaut di Saint-Paul-de-Loubressac.

Crip crap! Mi prude l’orecchio?

Vieni qui e lascia che ti prenda!

Aprite le orecchie e la narratrice e la sua compagna violoncellista vi condurranno in un viaggio fantastico… Vi imbatterete in un uccello con la testa di cervo, in una Nonna Tempesta e in una fata che vive in fondo a un lago!

Carbone, della Cie Apou di Cahors.

Basato su una struttura geometrica, due corpi si imbarcano in un’esilarante partita di hopscotch. carbone è la prima tappa della prossima creazione di Cie Apou e un invito a scoprire il mondo di questa nuova azienda di Cahors.

Espanol :

Les contes de l’oreille qui gratte, de la compañía Cœur d’Artichaut de Saint-Paul-de-Loubressac.

¡Mierda de Crip! ¿Me pica el oído?

¡Ven aquí y deja que te atrape!

Abre tus orejitas y la cuentacuentos y su compañera violonchelista te llevarán por un viaje fantástico… Te encontrarás con un pájaro con cabeza de ciervo, una abuelita tormenta y un hada que vive en el fondo de un lago

Carbone, de la Cie Apou de Cahors.

A partir de una estructura geométrica, dos cuerpos se embarcan en un emocionante juego de rayuela. carbone es la 1ª etapa de la próxima creación de la empresa APOU, y una invitación a descubrir el universo de esta nueva empresa de Cahors.

