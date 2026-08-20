Amphithéâtre gallo-romain de Gennes, Amphithéâtre gallo-romain de Gennes, Gennes

Informations pratiques

Amphithéâtre gallo-romain de Gennes 19 et 20 septembre Amphithéâtre gallo-romain de Gennes Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Construit vers le 2e siècle, c’est un des plus grands édifices de spectacles antiques de l’ouest de la France.

Samedi et dimanche : visites guidées par l’association AuGuRA à 14h30 et 16h.

Accès permanent

Amphithéâtre gallo-romain de Gennes Gennes Gennes 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Construit vers le 2e siècle, c’est un des plus grands édifices de spectacles antiques de l’ouest de la France.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur