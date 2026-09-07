Ampus, au fil du canal…, Canal de Fontigon, Ampus

Informations pratiques

Ampus, au fil du canal… Samedi 19 septembre, 09h00 Canal de Fontigon Var

Nombre de places limité. Réservé aux bons marcheurs (long temps de marche). Prévoir pique-nique, eau et tenue de marche adaptée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le temps d’une journée, venez découvrir l’histoire passionnante du canal de Fontigon à travers une randonnée (sous forme de boucle) commentée. Cela sera l’occasion de découvrir comment l’histoire du canal a façonné la vie à Ampus à travers les âges.

Canal de Fontigon 83111 AMPUS Ampus 83111 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 60 40 47 16 [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 40 47 16 »}] Randonnée commentée depuis le centre du village puis tout au long du canal de Fontigon jusqu’au retour au village (sous forme de boucle)

Le temps d’une journée, venez découvrir l’histoire passionnante du canal de Fontigon à travers une randonnée (sous forme de boucle) commentée. Cela sera l’occasion de découvrir comment l’histoire du…

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