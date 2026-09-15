Amsterdam Théâtre Georges Madec Audierne
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre Georges Madec · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Amsterdam
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 17:00:00
fin : 2026-12-06 18:15:00
Date(s) :
2026-11-06
Ciné-conférence :
C’est un pays que se disputent la terre et l’eau, un jardin de tulipes et de jacinthes. Les Hollandais, c’est Don Quichotte vainqueur des eaux en faisant alliance avec les moulins. C’est une nation de marins, avec une flotte de navires chargés d’histoire, quand ses trois mâts dominaient les océans. Dans ses villages de pêcheurs, on continue de fumer l’anguille et les fêtes populaires font résonner les chants de marins. .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Amsterdam Audierne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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