AMSTERDAM-PARIS en train, lecture d’un texte de Paul Valery, GALERIE ARZAZOU paris

Samedi 24 janvier 2026 à 17 heures : NUITS DE LA LECTURE 2026

Lecture suivie d’un débat proposé par ROBERT CREMIEUX

AMSTERDAM-PARIS en train d’après PAUL VALERY

Réservation conseillée (places limitées)

NUITS DE LA LECTURE 2026 : Lecture + débat : AMSTERDAM-PARIS en train, d’après Retour de Hollande, texte de Paul Valery. Adaptation et mise en scène de Robert Cremieux.

Le samedi 24 janvier 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Réservation au 06 78 18 08 77 et sur arzazou@gmail.com

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 150 ans.

GALERIE ARZAZOU 92 rue du moulin vert 75014 paris

https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com https://arzazou ou asso arzazou https://arzazou ou asso arzazou



