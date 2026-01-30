Amuse rêve MJC du Laù Pau

Amuse rêve

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Une expérience unique dans la magie du rêve à partager entre enfants, ados, adultes. Contes et harmonicas emportent au pays des fables d’amour, d’amitié, à Carnaval. Cie i.e./ Gérard & Patricia Ackin musiques, récits, dits, adaptations .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

