Amuse rêve MJC du Laù Pau

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-18
Une expérience unique dans la magie du rêve à partager entre enfants, ados, adultes. Contes et harmonicas emportent au pays des fables d’amour, d’amitié, à Carnaval. Cie i.e./ Gérard & Patricia Ackin musiques, récits, dits, adaptations .
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com
