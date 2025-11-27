Amuses-bouches salés entrées de fête Souligné-Flacé

Amuses-bouches salés entrées de fête

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe

Début : 2025-11-27 13:30:00

fin : 2025-11-27 16:30:00

2025-11-27 2025-12-03

Amuses bouches/entrées de fête!

Au menu:

Mini vols au vent 100% maison

Cappuccino de carotte en neige de crabe

Mini sapins feuilletés à la tapenade d’olives verte,

Mini bûches au tarama végétal

Des recettes faciles et accessibles avec des ingrédients de grande qualité! .

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr

English :

Party appetizers!

German :

Appetithäppchen/Party-Eingänge!

Italiano :

Stuzzichini festivi!

Espanol :

Aperitivos festivos

