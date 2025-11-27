Amuses-bouches salés entrées de fête Souligné-Flacé
Amuses-bouches salés entrées de fête Souligné-Flacé jeudi 27 novembre 2025.
Amuses-bouches salés entrées de fête
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe
Début : 2025-11-27 13:30:00
fin : 2025-11-27 16:30:00
2025-11-27 2025-12-03
Amuses bouches/entrées de fête!
Au menu:
Mini vols au vent 100% maison
Cappuccino de carotte en neige de crabe
Mini sapins feuilletés à la tapenade d’olives verte,
Mini bûches au tarama végétal
Des recettes faciles et accessibles avec des ingrédients de grande qualité! .
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr
