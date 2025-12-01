Amusette au Musée Alençon

Amusette au Musée

Une visite ludique pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents.

Le 31 décembre à 10h30.

Durée 30 min.

Plein tarif 4€ tarif réduit 3€ gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux…

Les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première approche de l’art. Cette séance de 30 minutes permet de stimuler les sens à travers des œuvres à regarder, des éléments tactiles, des histoires à écouter, et de s’éveiller aux formes, aux couleurs et aux matières.

Ramène ta fraise !

Sur la tête, autour du cou ou des poignets, les portraits du musée montrent leurs plus beaux accessoires en dentelle.

Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

