Amusette au Musée Alençon
Amusette au Musée Alençon mercredi 31 décembre 2025.
Amusette au Musée
Alençon Orne
Une visite ludique pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Le 31 décembre à 10h30.
Durée 30 min.
Plein tarif 4€ tarif réduit 3€ gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux…
Les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première approche de l’art. Cette séance de 30 minutes permet de stimuler les sens à travers des œuvres à regarder, des éléments tactiles, des histoires à écouter, et de s’éveiller aux formes, aux couleurs et aux matières.
Ramène ta fraise !
Sur la tête, autour du cou ou des poignets, les portraits du musée montrent leurs plus beaux accessoires en dentelle.
Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07
English : Amusette au Musée
