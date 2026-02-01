Amusette au musée Alençon
Amusette au musée Alençon mercredi 18 février 2026.
Amusette au musée
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : 2026-02-18
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Une visite ludique pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Le 18 février
Plein tarif 4€ tarif réduit 3€ gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux…
Les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première approche de l’art. Cette séance de 30 minutes permet de stimuler les sens à travers des œuvres à regarder, des éléments tactiles, des histoires à écouter, et de s’éveiller aux formes, aux couleurs et aux matières.
Les animaux du musée
Viens retrouver les animaux présents sur les tableaux du musée et jouer avec leurs ombres !
À 10h30. Durée 30 min.
Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr
