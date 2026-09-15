Amusette au musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon
mercredi 28 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Amusette au musée des Beaux Arts et de la Dentelle
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 11:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Une visite ludique pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Le 28 octobre
Plein tarif : 4€ / tarif réduit : 3€ / gratuit : moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux…
Les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première approche de l’art. Cette séance de 30 minutes permet de stimuler les sens à travers des œuvres à regarder, des éléments tactiles, des histoires à écouter, et de s’éveiller aux formes, aux couleurs et aux matières.
Nature morte à recomposer
Partons pour une cueillette de raisins, pommes, pêches, melons et autres fruits à travers les tableaux du musée !
À 10h30. Durée : 30 min. Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07
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English : Amusette au musée des Beaux Arts et de la Dentelle
L’événement Amusette au musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CUA ALENCON
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