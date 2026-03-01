Amusez Vous ! au Parc Archipel Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public, Tout public – Age maximum : 99

Une animation de 14 h à 18 h proposée par la Ville de Nantes en partenariat avec la Maison des Jeux et Papier Plié pendant le temps de la Grande Braderie. Au programme : jeux en bois, jeux de société, parcours moteur pour les plus petits, jeux de construction, atelier de fabrication d’avions en papier que vous pourrez ensuite faire décoller.Rendez vous Parc Archipel ( arrêt tram Médiathèque)

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000



