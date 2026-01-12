AMUSEZ-VOUS AVEC LES LEGO ! Montpellier

AMUSEZ-VOUS AVEC LES LEGO !

183 Rue de l’Industrie Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Qui n’a pas rêvé d’avoir des milliers de pièces LEGO à sa disposition pour faire de belles constructions ! C’est ce que je vous propose ici.

Pendant 1h30 ou 2h, vous aurez à votre disposition des milliers de pièces LEGO pour construire ce que vous voulez !

L’animation est accessible aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes, car il n’y a pas d’âge pour s’amuser !

Deux formules vous sont proposées pour rentre l’activité la plus accessible possible

– SOLO chaque personne réalise sa propre construction

– DUO deux personnes travaillent sur la même construction

Les pièces sont variées, avec plusieurs couleurs disponibles et vous pourrez par exemple construire un château fort !

COMMENT RÉSERVER UNE SESSION ?

Rendez-vous sur CréaMondes.com/lego. Là vous retrouverez le détail des animations et vous aurez accès à l’agenda des sessions avec les jours et les horaires pour ensuite réserver le nombre de places souhaité.

Tarif à partir de 25 € par personne en mode solo et 17,5 € en mode duo (35 € pour les deux).

Au plaisir de vous amuser !

Sylvain

Sur réservation .

183 Rue de l’Industrie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Who hasn?t dreamed of having thousands of LEGO pieces at their disposal to build beautiful constructions? That’s what I’m proposing here.

For 1h30 or 2h, you’ll have thousands of LEGO pieces at your disposal to build whatever you want!

