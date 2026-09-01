Amusez-vous sur les traces des verriers ! Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

Wingen-sur-Moder

Amusez-vous sur les traces des verriers !

44 rue principale Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez une partie de l’histoire verrière du village. Dotées d’un livret-jeu à récupérer au départ, les équipes se lancent à pied dans une aventure de 2h environ. Il faudra observer, être créatifs pour pouvoir relever les différents défis et trouver les réponses aux questions posées.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Lalique propose un rallye au départ de l’Espace Marc Lalique de Wingen-sur-Moder.

Découvrez en famille ou entre amis une partie de l’histoire verrière du village. L’idée est de mettre en valeur une partie du sentier des verriers que les Amis du musée ont mis en place il y a une dizaine d’années avec le Club vosgien. Dotées d’un livret-jeu à récupérer au départ, les équipes se lancent à pied dans une aventure de 2h environ. Il faudra observer, être créatifs pour pouvoir relever les différents défis et trouver les réponses aux questions posées.

Pensez à prendre de quoi faire des photos, cela pourrait se révéler utile ! Des lots seront remis à chaque équipe en fin de parcours, grâce à la générosité de sites partenaires. Le rallye n’est pas chronométré, mais il faudra veiller à revenir avant 17h30 pour pouvoir obtenir sa petite récompense ! Un clin d’œil sera fait au musée en passant devant les grilles, mais il ne sera malheureusement pas possible d’entrer dans l’enceinte du site.

Prévoyez une tenue adaptée pour le rallye qui se fait en extérieur avec une partie en forêt. 0 .

44 rue principale Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a piece of the village’s true history. Equipped with a game booklet—available at the starting point—teams set off on foot on an adventure lasting about 2 hours. You’ll need to observe carefully and be creative to complete the various challenges and find the answers to the questions.

L’événement Amusez-vous sur les traces des verriers ! Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre