AMUSIKENVIGNES 2025 Tresserre lundi 11 août 2025.

Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Début : Lundi 2025-08-11 18:00:00

fin : 2025-08-18

2025-08-11 2025-08-18 2025-08-19

Concert proposé dans le cade du Festival Amusikenvignes 2025 par Les Amis d’Alain Marinaro

Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

English :

Concert presented as part of the Festival Amusikenvignes 2025 by Les Amis d’Alain Marinaro

German :

Konzert im Rahmen des Festivals Amusikenvignes 2025, organisiert von Les Amis d’Alain Marinaro

Italiano :

Concerto organizzato nell’ambito del Festival Amusikenvignes 2025 da Les Amis d’Alain Marinaro

Espanol :

Concierto organizado en el marco del Festival Amusikenvignes 2025 por Les Amis d’Alain Marinaro

