Amy London – COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

Amy London Début : 2025-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : AMY LONDONUn besoin de tout changer. De se reconstruire. En 2021, Amy London quitte Nancy et sa Lorraine natale pour s’éloigner d’un divorce et d’une dépression. Direction Marseille, où cette professeure d’anglais demande sa mutation. Nouvelle ville, nouveau départ. Aujourd’hui elle joue aux côtés de Manu Payet et Gad Elmaleh.Elle est invitée sur des scènes ouvertes, rencontre des gens du milieu, convainc le public… la magie opère.L’histoire d’Amy London est celle d’une femme-artiste dont les talents sont d’abord étouffés à Nancy, sa ville natale et qui devient enfin elle-même une fois débarquée à Marseille.« Avec le recul, Marseille n’est pas ma renaissance mais ma naissance. C’est pour moi le début de tout, l’endroit où je peux accomplir mon destin. Ici, on ne m’aime pas pour mon histoire difficile, mais pour qui je suis. À Marseille, je ne suis pas la meuf divorcée ou la maman : je suis moi. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44