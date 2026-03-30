Amy London dans “J’étais pas prête”

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 23 – 23 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie. D’une salle de classe à la scène, Amy London raconte son grand écart entre l’Éducation nationale, une délivrance inattendue, un envol vers l’inconnu et le labyrinthe des rencontres modernes.

Avec un humour tranchant et une autodérision mordante, elle nous embarque dans son parcours d’émancipation, entre tradition, pression sociale et quête de liberté. Prof le jour, humoriste la nuit… puis humoriste tout court, elle nous prouve qu’il n’est jamais trop tard pour choisir sa propre voie.

Un spectacle drôle et terriblement sincère sur le courage de dire non et l’envie de vivre vraiment. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Amy London dans “J’étais pas prête”

L’événement Amy London dans “J’étais pas prête” Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais