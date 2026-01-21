Amy London dans J’étais pas prête La Comédie de Metz Metz

Amy London dans J’étais pas prête

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 00:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie.

D’une salle de classe à la scène, Amy London raconte son grand écart entre l’Éducation nationale, une délivrance inattendue, un envol vers l’inconnu et le labyrinthe des rencontres modernes.

Avec un humour tranchant et une autodérision mordante, elle nous embarque dans son parcours d’émancipation, entre tradition, pression sociale et quête de liberté.

Prof le jour, humoriste la nuit… puis humoriste tout court, elle nous prouve qu’il n’est jamais trop tard pour choisir sa propre voie.Un spectacle drôle et terriblement sincère sur le courage de dire non et l’envie de vivre vraiment.Tout public

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

J’étais pas prêt is the story of a teacher who wanted to change the world, but ended up changing her life.

From the classroom to the stage, Amy London tells the story of her great departure from the French state education system, an unexpected deliverance, a flight into the unknown and the labyrinth of modern encounters.

With sharp humor and biting self-mockery, she takes us on a journey of emancipation, between tradition, social pressure and the quest for freedom.

A teacher by day, a comedian by night? and a comedian in her own right, she proves that it’s never too late to choose your own path: a funny, heartfelt show about the courage to say no and the desire to live life to the full.

L’événement Amy London dans J’étais pas prête Metz a été mis à jour le 2026-01-21 par AGENCE INSPIRE METZ