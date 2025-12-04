AN EBATOU ANNIE EBREL QUARTET Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

AN EBATOU ANNIE EBREL QUARTET

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Magnifique hommage à la fête, à la danse comme souffle vital de la culture bretonne, An ebatoù raconte les joies, les peines, les drames et les croyances, la vie qui s’articule autour du plaisir partagé de la ronde. Annie Ebrel tisse ici une tapisserie sonore où résonnent les gwerzioù et les sonioù, où la danse n’est pas folklorique mais nécessité existentielle. Fidèle à son parcours d’exploratrice musicale, Annie Ebrel nous rappelle cette vérité profonde Même s’il y a l’enfer à traverser, il faut rejoindre la danse . Entourée de virtuoses Ronan Pellen au cistre, Clément Dallot aux claviers et Daravan Souvanna à la basse électrique elle fait revivre l’essence de la danse tout en l’inscrivant dans la modernité.

Tout public

Durée 1h15 .

