An English moment for babies Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 10:30 – 11:00

Gratuit : oui Mercredis 26 novembre et 17 décembre – 10h30 – durée 30 min – Le Petit Chantilire – de 0 à 3 ans En famille, Tout public, Jeune Public – Age maximum : 3

Très réceptifs aux sons, les bébés reconnaissent très tôt les rythmes de leur langue maternelle. Ils savent aussi distinguer et intégrer les sonorités d’autres langues. À travers des chants et des comptines, Véronique invite petits et grands à partager un moment joyeux et ludique, in english of course!Mercredis 26 novembre et 17 décembre – 10h30 – durée 30 min – Le Petit Chantilire – de 0 à 3 ans

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60