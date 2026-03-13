An English moment for babies Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 10:30 – 11:00

Gratuit : oui Gratuit Mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans Jeune Public – Age maximum : 3

Très sensibles aux sons et aux rythmes, les tout-petits adorent découvrir de nouvelles sonorités. Venez partager un moment tout en douceur autour de comptines et petites chansons en anglais ! Un temps joyeux, ludique et musical avec Véronique.Mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly et trouvez le meilleur itinéraire

