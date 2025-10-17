AN IRISH STORY / UNE HISTOIRE IRLANDAISE Fécamp

AN IRISH STORY / UNE HISTOIRE IRLANDAISE

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Théâtre

dès 14 ans durée 1h25

An Irish Story est le récit d’une enquête pour tenter de retrouver Peter O’Farrel. Kelly, sa petite-fille, part interroger sa mère sans grand succès engage un détective privé puis décide d’affronter sa grand mère lors d’un voyage à Londres… Des années 1930 en Irlande aux années 2000 en France, on se laisse emporter par le périple de cette famille, marquée par l’exil et ses secrets.

D’une fluidité confondante, Kelly Rivière manie les accents avec dextérité et plie son corps à celui des personnalités multiples qu’elle endosse. Ses métamorphoses sont réjouissantes. Sa performance n’est pas que drôle. Elle est aussi virtuose. Le Monde

DISTRIBUTION

Texte, mise en scène et jeu Kelly Rivière

Compagnie Innisfree

PRODUCTION

Production Compagnie Innisfree

Soutiens SPEDIDAM / Fonds de soutien AFC Avignon Off / Fondation E.C. Art-POMERET / Festival Off Avignon IF / Maison Maria Casarès / Château de Monthelon / Studio Thor de Bruxelles / Samovar à Bagnolet / Théâtre de la Girandole à Montreuil / Groupe Leader Intérim / Théâtre de Belleville. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

