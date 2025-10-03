An Preñv Glas Nolwenn Korbell Centre Culturel Rosporden Rosporden

An Preñv Glas Nolwenn Korbell

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

MUSIQUES ACTUELLES TRADITIONNELLES

Avec un nouvel album et un tout nouveau groupe, Nolwenn Korbell explore de nouveaux territoires sonores. Portée par des guitares et basses électriques, des claviers aux textures tantôt synthétiques, tantôt vintage, et des rythmiques électro enveloppantes, sa voix claire et singulière nous livre une parole intime et sensible.

Les textes chantent l’amour, la disparition, la vie, et surtout l’espoir

de ne jamais voir s’éteindre la lumière des vers luisants et des beautés de ce monde. Des chansons habitées, à la fois actuelles et profondément poétiques, entre force des mots et modernité des sons.

Tout public.

Durée 1h30.

DISTRIBUTION Chant Nolwenn KORBELL Guitare électrique Hélène BRUNET

Claviers, machines Thomas SAOUZANET Basse, guitare Matthieu LE MOAL .

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

