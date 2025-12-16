Ana Godefroy : en rodage (pour l’instant) Cité des Congrès Nantes
Ana Godefroy : en rodage (pour l’instant) Cité des Congrès Nantes dimanche 17 janvier 2027.
Date et horaire de début et de fin : 2027-01-17 18:00 –
Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/ana-godefroy.html Tout public
One woman show « Est-ce que vous me voyez ? »Ça fait 26 ans que je me pose la question, et je me suis dit que le meilleur moyen d’en avoir le cœur net, c’est de vous enfermer dans une pièce pendant 1h avec moi. Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/ana-godefroy.html
