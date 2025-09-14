Ana Godefroy – En rodage (pour l’instant) Théâtre 100 Noms Nantes

Ana Godefroy – En rodage (pour l’instant) Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 18 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 20:15 – 21:30

Gratuit : non 14 € à 26 € 14 € à 26 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

One woman show « Est-ce que vous me voyez ? » Ça fait 26 ans que je me pose la question, et je me suis dit que le meilleur moyen d’en avoir le cœur net, c’est de vous enfermer dans une pièce pendant 1h avec moi. Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/