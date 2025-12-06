Ana Kap en concert à L’Arbre Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Ana Kap en concert à L’Arbre

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Pour clôturer l’année des concerts, L’Arbre s’associent avec Le Tympan dans le cadre de son dispositif Essaimage.

Ana kap joue ses propres compositions, on y retrouve l’esprit de l’époque où le jazz était une musique joueuse et populaire, à la fois virtuose et légère, teintée de couleurs balkaniques ainsi que d’une touche fraîche de guinguette. C’est une exploration des timbres instrumentaux qui pourrait nous faire penser aux musiques de film de Federico Fellini, aux compositions du bandonéoniste argentin Astor Piazzolla mais aussi à l’univers de deux albums du trompettiste et compositeur américain Dave Douglas charms of the night sky et a thousand evenings. Ana kap joue à la fois sur une profonde maîtrise instrumentale mais aussi sur l’urgence fondamentale de l’improvisation.

Ana kap, c’est un concert qui ne ressemble jamais à celui d’hier, et qui vaut bien le film du dimanche soir, quand la tendresse s’en va toute seule.

Ana kap, c’est Pierre Millet à la trompette, Manuel Decocq au violon et Jean Michel Trotoux à l’accordéon. .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

Ana Kap plays her own compositions, recapturing the spirit of the era when jazz was a playful, popular music, both virtuoso and light, tinged with Balkan colors and a fresh touch of guinguette.

Ana Kap spielt ihre eigenen Kompositionen. Man findet darin den Geist der Zeit wieder, als der Jazz eine spielerische und populäre Musik war, virtuos und leicht zugleich, gefärbt mit Balkanfarben sowie einem frischen Hauch von Guinguette.

Ana Kap esegue le proprie composizioni, recuperando lo spirito di un’epoca in cui il jazz era una musica giocosa e popolare, al tempo stesso virtuosa e leggera, tinta di colori balcanici e di un fresco tocco di guinguette.

Ana Kap interpreta sus propias composiciones, recuperando el espíritu de una época en la que el jazz era una música lúdica y popular, a la vez virtuosa y ligera, teñida de colores balcánicos y un toque fresco de guinguette.

