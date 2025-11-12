Ana Pérez, José Sanchez – Stans Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Une femme s’affirme, debout face à l’adversité. Une nouvelle virtuosité féminine.

L’idée même que l’on peut se faire du flamenco ne cesse d’évoluer et de s’enrichir. Avec Stans, « debout » en latin, Ana Pérez apporte à l’édifice sa voix singulière quand elle évoque la Mater Dolorosa, par un baile fluide et intimiste, certes traversé par la peine mais aspirant à la rédemption. Dans sa douleur et sa délicatesse, elle est suivie par le virtuose José Sanchez qui berce son énorme théorbe au gré des mélodies baroques. Ombre fidèle et poétique, il crée un jeu de miroirs, telle une osmose entre le corps d’Ana Pérez et le majestueux luth à double manches. Le flamenco, lui, surgit depuis une source jusqu’ici inconnue, à travers leurs unissons et leurs cheminements. Une nouvelle venue sur laquelle il faudra compter.

Thomas Hahn

Une femme s’affirme, debout face à l’adversité. Une nouvelle virtuosité féminine.

Du vendredi 27 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442