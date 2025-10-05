ANA PEREZ – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

ANA PEREZ Début : 2026-01-11 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : ANA PEREZAprès une première approche du Stabat Mater en duo avec Stans présenté au Festival Les Élancées 2025, Ana Pérez, celle que l’on surnomme « la perle noire du flamenco » et le musicien José Sanchez, se lancent dans la création d’une version profane, chantée et chorégraphiée du poème religieux. Le Stabat Mater évoque la figure d’une femme restée debout face à la perte d’un enfant. Ce corps incarne à la fois les plus grandes peines et la dignité, un double élan immanent à la danse flamenca, en totale harmonie avec les sonorités baroques du théorbe. Conseillé à partir de 12 ansAccès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13