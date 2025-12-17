ANA PÉREZ Stabat Mater, les voix du corps Route De Fos RN 569 Istres

ANA PÉREZ Stabat Mater, les voix du corps

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 17h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Ana Pérez, celle que l’on surnomme la perle noire du flamenco et le musicien José Sanchez, se lancent dans la création d’une version profane, chantée et chorégraphiée du poème religieux.

Le Stabat Mater évoque la figure d’une femme restée debout face à la perte d’un enfant. Ce corps incarne à la fois les plus grandes peines et la dignité, un double élan immanent à la danse flamenca, en totale harmonie avec les sonorités baroques du théorbe. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

English :

Ana Pérez, nicknamed the black pearl of flamenco , and the musician José Sanchez, embark on the creation of a secular, sung and choreographed version of the religious poem.

