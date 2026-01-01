Ana Stayer & le Paris Swing Band La Dame de Canton Paris

Pour un concert passionné et virtuose, avec la musique de Django Reinhardt, Benny Goodman, Duke Ellington, et aussi des compositions originales, en passant par de la chanson française, de Trenet à Serge Gainsbourg interprétées de manière jazzy… le coté vintage et la bonne humeur des musiciens vous séduiront à coup sur !

Originaire de Serbie, Ana Stayer a grandit au milieu de la musique, allant de la musique classique à la musique traditionnelle des Balkans… Après un passage en Suède et le diplôme du « Royal College of Musique » de Stockholm en poche, sa voix chaude et puissante l’emmène jusqu’à Paris ou elle commence à chanter avec différents groupes de Jazz, de World et de Gospel… Passionnée, elle monte son propre projet pour chanter les chansons des balkans et les standards qu’elle apprécie, avec une touche bien personnelle..

La Dame de Canton présente le Jazz Music Live

Tous les mardis à 20H00 / Ouverture des portes 19h30.

Entrée libre & Placement libre.



Bar / Resto & Tapas.

Le mardi 20 janvier 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit sous condition Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/daniel-beja-le-paris-swing-band



