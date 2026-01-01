Anachroniques A normalités Mucem Marseille 2e Arrondissement

Anachroniques A normalités

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 16h.

Vendredi 13 février 2026 à partir de 16h.

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 16h.

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 16h.

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 16h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Anachroniques est un collectif de lecture et de discussion animé par les historiens Jérémie Foa et Thomas Glesener (Aix-Marseille Université).

Cinq séances thématiques.

Que vous soyez étudiant, enseignant, artiste, militant ou simple curieux, le collectif de lecture et de discussion Anachroniques propose de vous initier aux sciences sociales dans une atmosphère conviviale et ouverte, reposant sur le principe de l’éducation populaire animés par deux historiens qui présenteront dans un premier temps les textes au programme, les séminaires laissent ensuite place à une discussion collective des ouvrages, qu’ils soient littéraires, historiques ou philosophiques. Une démarche initiée pour rendre les sciences sociales et humaines accessibles à tous.



Entrée libre sur inscription par email (dans la limite des places disponibles).





Cinq séances thématiques. Anachroniques est un collectif de lecture et de discussion qui, dans un esprit d'éducation populaire, propose d'explorer ensemble les sciences sociales et humaines à travers des textes littéraires, historiques ou philosophiques.





-> Séance 4 Enfermements 23/01/2026

Pour cette séance

Erving Goffman, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968.

Michel Foucault, Les Anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Seuil/Gallimard, 1999.





-> Séance 5 Agisme 13/02/2026

Pour cette séance

Mathilde Rossigneux-Méheust, Vieillesses irrégulières, Paris: La Découverte, 2022.

Didier Eribon, Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple, Paris, Flammarion, 2023.





-> Séance 6 Indésirables 13/03/2026

Pour cette séance

Simone de Beauvoir, La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970.

Michelle Fine, Adrienne Asch, Susan Wendell, Jenny Morris, Carol Thomas, Rosemarie Garland-Thomson, Eva Feder Kittay, et al., La théorie féministe au défi du handicap. Recueil de textes des feminist disability studies, Paris, Cambourakis, 2025.





-> Séance 7 Antipsychiatrie 10/04/2026

Pour cette séance

Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972.

Mary Barnes et Joseph Berke, Un voyage à travers la folie, Paris, Seuil, 2002





-> Séance 8 Repenser la psychanalyse 29/05/2026

Pour cette séance

Silvia Lippi et Patrice Maniglier, Sœurs. Pour une psychanalyse féministe, Paris, Éditions du Seuil, 2023.

Florent Gabarron-Garcia, L’Héritage politique de la psychanalyse. Pour une clinique du réel, Paris, Amsterdam, 2023. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mucemlab@mucem.org

English :

Anachroniques is a reading and discussion collective led by historians Jérémie Foa and Thomas Glesener (Aix-Marseille Université).

Five thematic sessions.

