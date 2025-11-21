ANACHRONISME PATHÉ WILSON CINEMA PATHÉ WILSON Toulouse

Début : 2025-11-21 19:30:00

Une soirée techno unique, où la musique et l’image se rejoignent pour réinventer la nuit toulousaine !

Anachronisme est une immersion dans un Toulouse intemporel. Une cité figée suspendue entre passé et futur, réalité et fiction. Un voyage où le temps s’effondre, où le cinéma et l’urbanisme s’entrechoquent pour créer un espace hors du présent.

Line-up (AZ) ANNĒ · GABANA · GA:MA · HÖRA

VJ live show de @ame_inlove.

Au format Boiler Room, venez circuler librement dans la salle Dolby danser dans la fosse près du DJ, vous installer dans les sièges ou profiter du set depuis les hauteurs ! 9.99 .

English :

A unique techno evening, where music and image come together to reinvent the Toulouse nightlife!

German :

Eine einzigartige Techno-Party, bei der Musik und Bilder zusammenkommen, um die Nacht in Toulouse neu zu erfinden!

Italiano :

Una serata techno unica, dove musica e immagini si uniscono per reinventare la vita notturna di Tolosa!

Espanol :

Una velada tecno única, en la que música e imágenes se unen para reinventar la vida nocturna de Toulouse

