ANAÏS BOILEAU SOLEIL BRÛLANT Théâtre Le Passage Fécamp vendredi 19 septembre 2025.

Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Vendredi 2025-09-19

Exposition photographique

Vernissage le vendredi 19 septembre 2025 à 18h

Avec Soleil Brûlant, Anaïs Boileau explore la lumière, la couleur et la forme pour évoquer les paysages sensibles de son enfance le sud de la France une terre brûlée par le soleil, aux couleurs vives. L’artiste photographie végétaux, objets et textures révélées par la lumière, puis ajoute du pastel à même les tirages. Distorsion, ombres et reflets donnent naissance à des images éclatantes aux frontières de l’abstraction, de la photographie et de la peinture.

Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

