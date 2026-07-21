Anaïs Borie │Brèches fertiles Présent >< Futur n°05 Cité du design La Platine Saint-Étienne
mardi 21 juillet 2026 · Cité du design La Platine · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Anaïs Borie │Brèches fertiles Présent >< Futur n°05 Cité du design La Platine 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne Loire Tarif : 2 - 2 - 2 EUR Le billet d’entrée offre quartier donne accès à la Galerie nationale du design, aux espaces d’exposition de La Platine. Offre tarifaire jusqu’au 30 septembre 2026 Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : Lundi 2026-07-21 10:00:00 fin : 2026-08-23 12:30:00 Date(s) : 2026-07-21 2026-08-25 Anaïs Borie Brèches fertiles Initié par la Cité du design en septembre 2023, le cycle Présent >< Futur accompagne la scène émergente du design français et européen à travers des expositions monographiques pensées comme des espaces d’expérimentation. . Cité du design La Platine 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70 info@citedudesign.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Anaïs Borie │Brèches fertiles Présent >< Futur n°05
Launched by the Cité du design in September 2023, the ‘Present >< Future’ series supports the emerging French and European design scene through solo exhibitions conceived as spaces for experimentation. L'événement Anaïs Borie │Brèches fertiles Présent >< Futur n°05 Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-21 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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