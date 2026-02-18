Anaïs et Lisa L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Anaïs et Lisa

Samedi 21 mars 2026 de 21h15 à 22h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-03-21 21:15:00

fin : 2026-03-21 22:15:00

2026-03-21

Anaïs et Lisa se sont rencontrées il y a 4 ans. Leur point commun ? L’amour des crises existentielles et du stand up.

Maintenant elles sont amies dans la vie. Elles se racontent tout et en font presque toujours des blagues.



Le samedi 21 mars, elles vous embarquent dans leur perpétuelle quête cosmique et humoristique pour enfin se sentir à leur place . .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Anaïs and Lisa met 4 years ago. What do they have in common? A love of existential crises and stand-up comedy.

