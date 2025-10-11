Anaïs et son atelier maquillage enfant Pastel Nyons
Anaïs et son atelier maquillage enfant Pastel Nyons samedi 11 octobre 2025.
Anaïs et son atelier maquillage enfant
Pastel 3 rue de la Résistance Nyons Drôme
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11
Atelier Maquillage pour enfants. Moment ludique et créatif et animé par notre professionnel. Les Enfants pourrons choisir leur modèles selon leurs envies.
Pastel 3 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com
English :
Make-up workshop for children. A fun and creative moment led by our professional. Children can choose their models according to their desires.
German :
Make-up-Workshop für Kinder. Dieser spielerische und kreative Moment wird von unserem Profi geleitet. Die Kinder können ihre Modelle nach ihren Wünschen auswählen.
Italiano :
Laboratorio di trucco per bambini. Un momento divertente e creativo guidato dai nostri professionisti. I bambini possono scegliere i modelli in base ai loro desideri.
Espanol :
Taller de maquillaje para niños. Un momento divertido y creativo dirigido por nuestros profesionales. Los niños pueden elegir sus modelos de acuerdo a sus deseos.
