Analogik Stomp Machine ft. Louise Chavanon & Judith Haffner JASS CLUB PARIS Paris

Le saxophone ? Pierre Lapprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Il n’a depuis cessé d’expérimenter, explorant les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne avec Congé Spatial et Chrones, avant de créer un univers électronique à l’énergie tellurique avec Pierre & The Stompers. La musique est pour lui un terrain d’aventure aux possibilités infinies et un moyen de renouveler constamment son énergie, qu’il partage joyeusement avec le public lors de ses concerts.

On l’a aussi bien croisé en première partie d’Herbie Hancock, de Marcus Miller, de Ben Wendel ou bien d’Avishai Cohen, qu’en tournée avec la bassiste Kinga Glyk ou encore au cabaret de Poussière avec Théa. Vous l’aurez compris, Pierre Lapprand aime brouiller les frontières, et lorsqu’on lui donne carte blanche, provoquer les rencontres entre artistes dont les univers lui plaisent.

Pierre Lapprand présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne et des musiques électroniques, faisant la part belle à la création et à l’improvisation !

Le samedi 25 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 25 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T19:30:00+02:00_2026-04-25T20:30:00+02:00;2026-04-25T21:30:00+02:00_2026-04-25T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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