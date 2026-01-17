Analogik Stomp Machine, JASS CLUB PARIS, PARIS

Analogik Stomp Machine Samedi 28 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T19:30:00+01:00 – 2026-02-28T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T22:30:00+01:00 – 2026-03-01T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Le saxophone ? Pierre Laprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Depuis, il ne lâche plus son instrument et explore sans relâche les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne. Pour lui, la musique est un terrain d’aventure, un espace de création infini où il joue avec les esthétiques. On le croise aussi bien en première partie d’Herbie Hancock au Jazzopen de Stuttgart qu’aux côtés d’Avishai Cohen à la Philharmonie de Paris, mais aussi du côté des musiques électroniques avec Pierre & The Stompers ou au sein du groupe afrobeat d’Angelo Maria. Vous l’aurez compris : Pierre Laprand aime brouiller les frontières et provoquer les rencontres. Ce soir, il présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne, de la danse et des musiques électroniques, avant d’ouvrir la jam session. **Pierre Lapprand** / saxophone **Coline Busquet** / saxophone **Martin Ferreyros** / guitare **Yorick Geiler** / claviers **Antoine Vidal** / basse **Florian Oyenhart** / batterie *22h30* Jam session Electro avec l’Analogik Stomp Machine ! « Pas vraiment une jam pour venir te faire valider par le jazz game parisien : viens comme tu es, ramènes un rythme, quelques accords et surtout plein de pédales d’effets si tu en as ! » *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/312-Analogik-Stomp-Machine?session=312 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/313-Analogik-Stomp-Machine?session=313 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/314-Jam-session-Electro-Jazz-par-Pierre-Lapprand?session=314 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Le saxophone ? Pierre Laprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Depuis, il ne lâche plus son instrument et explore sans relâche les recoins les plus libres et incisifs du jazz modern … Electro Jazz Alternatif