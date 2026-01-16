Analogik Stomp Machine JASS CLUB PARIS Paris
Analogik Stomp Machine JASS CLUB PARIS Paris samedi 28 février 2026.
Le saxophone ? Pierre Laprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Depuis, il ne lâche plus son instrument et explore sans relâche les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne. Pour lui, la musique est un terrain d’aventure, un espace de création infini où il joue avec les esthétiques.
On le croise aussi bien en première partie d’Herbie Hancock au Jazzopen de Stuttgart qu’aux côtés d’Avishai Cohen à la Philharmonie de Paris, mais aussi du côté des musiques électroniques avec Pierre & The Stompers ou au sein du groupe afrobeat d’Angelo Maria. Vous l’aurez compris : Pierre Laprand aime brouiller les frontières et provoquer les rencontres.
Pierre Lapprand / saxophone
Coline Busquet / saxophone
Martin Ferreyros / guitare
Yorick Geiler / claviers
Antoine Vidal / basse
Florian Oyenhart / batterie
Pierre Lapprand présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne, de la danse et des musiques électroniques.
Le samedi 28 février 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
