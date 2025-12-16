Analyse philosophique de l’exposition Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Analyse philosophique de l’exposition

Mardi 13 janvier 2026 de 18h30 à 19h30.

Mardi 3 mars 2026 de 18h30 à 19h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

David Brunel apporte un éclairage spécifique sur l’exposition à travers deux conférences.

David Brunel

Né en 1968, vit sur Arles et travaille dans le Grand Sud-Est français, écrivain, photographe, Docteur en philosophie esthétique et études psychanalytiques, chercheur associé au Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales de Montpellier (CRISES), qualifié Maître de conférences (18ème sect°), chargé de cours en philosophie esthétique, histoire de l’art, histoire de la photographie, cinéma, analyse critique, à l’université Paul Valéry Montpellier III (Licence Cinéma et Master Philosophie Esthétique), à Aix Marseille Université (Arts plastiques), à l’ENSI (Avignon). Il intervient régulièrement dans diverses écoles d’art, Fondations, Institutions culturelles. Conférencier régulier à la Fondation Vincent van Gogh — Arles.

En amont de ses études universitaires, il a été formé à la photographie dans l’école de Serge Gal, Image Ouverte (qu’il a par la suite intégré comme enseignant et responsable pédagogique). Que ses préoccupations de recherche soient d’ordre critique, poétique, ou photographique (conférences, publications, expositions), elles restent animées par la vaste question de la représentation (autant du côté créateur que du côté regardeur). .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

David Brunel sheds specific light on the exhibition through two lectures.

