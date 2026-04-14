Analyser dans le chaos informationnel Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris
Analyser dans le chaos informationnel Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris mardi 14 avril 2026.
Avant même que la rationalité et l’esprit critique ne deviennent des enjeux sociétaux, les analystes du renseignement ont dû relever ces défis : collecter, évaluer et recouper des informations complexes, parfois contradictoires, pour guider les décisions stratégiques. Conférence animée par Clément Renault, historien des relations internationales et chercheur « renseignement, guerre et stratégie » à l’IRSEM, dans le cadre du cycle Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique initié par Gérald Bronner.
Organisée par la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, avec le soutien du projet SOUND et de la Fondation Descartes.
Conférence avec Clément Renault proposée Gérald Bronner dans le cadre du cycle Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique
Le mardi 14 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00
Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
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