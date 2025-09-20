Anamnésis, installation plastique et sonore Bazarnaom Caen

Que se trame-t-il dans les plis du textile ? Il est une seconde peau. Et qu’en est-il de la première ? Le corps s’y dépose et l’âme s’y confesse… Cendres Delort a réalisé cette œuvre sur plusieurs années, 250 pièces textiles transmises ou léguées pour donner corps à Anamnésis qui sera présentée lors des Journées du patrimoine en écho avec les témoignages audio de personnes qui ont participé à la vie de la maternité départementale de Bénouville (et collectés au château de Bénouville en 2024 par Yohan Leforestier, à l’initiative du Département du Calvados).

Les 2 expositions présentées au Bazarnaom font partie du programme des Journées du patrimoine et des Journées du matrimoine 2025.

Possibilité de visiter la fabrique artistique Bazarnaom qui est un lieu dédié à la création et à la production dans les domaines des arts vivants et visuels sur la presqu’île de Caen. .

Bazarnaom 35 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 50 83 accueil@bazarnaom.com

What’s going on in the folds of textile? It’s a second skin. And what about the first? The body settles there and the soul confesses… Cendres Delort created this work over several years, 250 textile pieces handed down or bequeathed to give shape to Anamnésis, which…

Was spielt sich in den Falten des Textils ab? Es ist wie eine zweite Haut. Und was ist mit der ersten Haut? Der Körper legt sich darauf ab und die Seele bekennt sich dazu… Cendres Delort hat dieses Werk über mehrere Jahre hinweg geschaffen. 250 Textilstücke wurden weitergegeben oder vermacht, um Anamnésis, die…

Cosa succede nelle pieghe dei tessuti? I tessuti sono una seconda pelle. E la prima? Il corpo vi si deposita e l’anima si confessa… Cendres Delort ha realizzato quest’opera nel corso di diversi anni, con 250 pezzi tessili tramandati o lasciati in eredità per dare forma ad Anamnésis, che…

¿Qué ocurre en los pliegues de los tejidos? Los textiles son una segunda piel. ¿Y la primera? El cuerpo se instala allí y el alma se confiesa… Cendres Delort creó esta obra a lo largo de varios años, con 250 piezas textiles transmitidas o legadas para dar forma a Anamnésis, que…

