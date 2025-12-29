Ananda – Danse indienne Bharatanatyam Théâtre Mandapa Paris

« Ananda » en sanskrit signifie la félicité immuable ou la joie profonde qui vient de la réalisation spirituelle et de l’union avec le divin. C’est la joie ultime, et le plus haut niveau d’existence. Dans « Ananda », la danseuse présentera des compositions inspirées d’histoires sur l’amour et le désir divins, pour illustrer un voyage de la dualité vers l’unité, une métaphore de l’union de l’âme avec le divin et la félicité qu’elle apporte.

Usha Raghavan est une danseuse, professeure et chorégraphe de Bharata Natyam de renommée internationale originaire de Chennai, en Inde. Fondatrice de l’institut Kalsagara UK, Usha est connue pour sa contribution significative à l’enrichissement et la propagation de la culture indienne, pour laquelle elle a reçu la distinction d’Acharya Ratna (Nritya) de l’Arts Council of England and Milapfest.

Usha est très fière de sa collaboration avec Milena Salvini et Roger Filipuzzi, fondateurs du Centre Mandapa, depuis qu’elle fut invitée en 1980 à enseigner et danser à Paris. La performance d’aujourd’hui célèbre cette collaboration artistique de plus de 45 ans.

Cie Kalasagara

« Ananda » en sanskrit signifie la félicité immuable ou la joie profonde qui vient de la réalisation spirituelle et de l’union avec le divin.

Le dimanche 08 février 2026

de 15h00 à 16h15

payant tarif enfant : 10 EUR

plein tarif : 20 EUR

tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T17:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T15:00:00+02:00_2026-02-08T16:15:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



Afficher la carte du lieu Théâtre Mandapa et trouvez le meilleur itinéraire

