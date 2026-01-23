Ananda

Félicité immuable

Usha Raghavan – Danse Bharatanatyam Théâtre Mandapa Paris Dimanche 8 février, 15h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

« Ananda » en sanskrit signifie la félicité immuable ou la joie profonde qui vient de la réalisation spirituelle et de l’union avec le divin. C’est la joie ultime, et le plus haut niveau d’existence. Dans « Ananda », la danseuse présentera des compositions inspirées d’histoires sur l’amour et le désir divins, pour illustrer un voyage de la dualité vers l’unité, une métaphore de l’union de l’âme avec le divin et la félicité qu’elle apporte.

Usha Raghavan est une danseuse, professeure et chorégraphe de Bharata Natyam de renommée internationale originaire de Chennai, en Inde. Fondatrice de l’institut Kalsagara UK, Usha est connue pour sa contribution significative à l’enrichissement et la propagation de la culture indienne, pour laquelle elle a reçu la distinction d’Acharya Ratna (Nritya) de l’Arts Council of England and Milapfest.

Usha est très fière de sa collaboration avec Milena Salvini et Roger Filipuzzi, fondateurs du Centre Mandapa, depuis qu’elle fut invitée en 1980 à enseigner et danser à Paris. La performance d’aujourd’hui célèbre cette collaboration artistique de plus de 45 ans.

Cie Kalasagara

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

