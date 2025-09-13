Anandakara conférence et rencontre avec Geshe Lhundup Centre Anandakara Audenge

Anandakara conférence et rencontre avec Geshe Lhundup Centre Anandakara Audenge samedi 13 septembre 2025.

Centre Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge Gironde

Tarif : 50 – 50 – 90 EUR

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Le centre d’études et de méditation bouddhistes a le plaisir de recevoir Geshe Lhundup, Maître Tibétain de la tradition Bön.

Tarifs 50 € pour un jour, 90 € pour les 2 jours. Participation avec repas inclus.

Règlement et réservation sur place en chèque ou espèces ou par internet via le lien faire un don pour Géshé Lhundup : https://www.geshelhundup.com/don-donate/

Pour plus de détails: geshelhundup.com .

Centre Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 53 00 anandakara@orange.fr

