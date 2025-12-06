Anandakara conférence Le Kham au Tibet avec Guy Bellocq Centre Anandakara Audenge

Anandakara conférence Le Kham au Tibet avec Guy Bellocq

Les régions de l’Amdo et le Kham du Tibet.

Nous connaissons le Tibet et nous pensons de suite au plateau central de Lhassa au Kailash. Mais il existe d’autres régions comme l’Amdo et le Kham.

Notre ami Guy Bellocq revient du Kham et nous propose une présentation de cette région très marquée par le bouddhisme très ancien des nyingma.

Guy Bellocq, docteur en histoire de l’art, s’est passionné pour la culture des populations himalayennes, le bouddhisme et son iconographie dont il est devenu un éminent spécialiste.

Il soutient en 2012 une thèse de doctorat en histoire de l’art sur Les peintures murales des roues de la vie dans le monde indien et himalayen .

Il donne régulièrement des conférences sur l’art bouddhique dans le milieu académique comme dans les centres de pratique.

